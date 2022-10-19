英內政大臣狠批示威者阻礙交通 嘲「食開豆腐懶清醒」

英國近日有多個環保團體人士發起示威，以阻礙公共交通等方式表達意見，引來英國官員討伐。內政大臣柏斐文在議會為政府提出的公共秩序法案辯護時，形容相關示威者「食豆腐大、自以為清醒」，又稱他們是左翼傳媒《衛報》讀者。

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英國下議院周二（18日）討論由內政部提出的《公共秩序法案》。柏斐文（Suella Braverman）現身國會為法案辯護時，主動提到近日示威活動造成的破壞，包括Just Stop Oil團體兩名示威者爬上英女王伊利沙伯二世大橋（Queen Elizabeth II Bridge），造成倫敦交通停擺。

柏斐文對情況表示相當擔憂，更形容有關人士是：

「喺工黨、喺自由民主黨、喺搞亂檔聯盟、讀開《衛報》、食豆腐大，覺得眾人皆醉我獨醒嘅人」 （Yes， I'm afraid，it's the Labour Party，it's the Lib Dems，it's the coalition of chaos，it's the Guardian-reading，tofu-eating wokerati.）

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柏斐文亦稱讚示威者造成社會破壞，突顯通過《公共秩序法案》的必要性：

「我敢講，我哋直情要多謝呢班反增長聯盟，今日喺道路搞破壞」 （dare I say，the anti-growth coalition that we have to thank for the disruption that we are seeing on our roads today.）

柏斐文呼籲國會議員「做正確的事」，尊重守法公民的權利，支持通過法案。

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影子內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）則形容柏斐文言論令人震驚，反斥保守黨才是帶來混亂的陣營。顧綺慧批評首相卓慧思（Liz Truss）的經濟政策自以為是，對公眾、企業、政治及金融市場帶來破壞，但保守黨卻不願承擔後果。

《公共秩序法案》最終以283票贊成、234票反對下，以些微優勢通過三讀。

公共秩序法案容許政府因示威活動造成嚴重破壞、或對公共安全造成嚴重影響的情況下，申請活動禁制令。法案同時新設一項刑事犯罪，示威者破壞機場或鐵路等基礎設施，最高判處12個月監禁，並賦予警方新權力，採取「更積極」態度處理示威。

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責任編輯：郭麗明