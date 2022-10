英內政大臣狠批示威者阻礙交通 嘲「食開豆腐懶清醒」

英國近日有多個環保團體人士發起示威,以阻礙公共交通等方式表達意見,引來英國官員討伐。內政大臣柏斐文在議會為政府提出的公共秩序法案辯護時,形容相關示威者「食豆腐大、自以為清醒」,又稱他們是左翼傳媒《衛報》讀者。

英國下議院周二(18日)討論由內政部提出的《公共秩序法案》。柏斐文(Suella Braverman)現身國會為法案辯護時,主動提到近日示威活動造成的破壞,包括Just Stop Oil團體兩名示威者爬上英女王伊利沙伯二世大橋(Queen Elizabeth II Bridge),造成倫敦交通停擺。

柏斐文對情況表示相當擔憂,更形容有關人士是:

(Yes, I'm afraid,it's the Labour Party,it's the Lib Dems,it's the coalition of chaos,it's the Guardian-reading,tofu-eating wokerati.)

柏斐文亦稱讚示威者造成社會破壞,突顯通過《公共秩序法案》的必要性:

「我敢講,我哋直情要多謝呢班反增長聯盟,今日喺道路搞破壞」

(dare I say,the anti-growth coalition that we have to thank for the disruption that we are seeing on our roads today.)