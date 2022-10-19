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【施政報告2022】 長者「社區券」明年第三季起恆常化 2027年前增6200個資助安老宿位 2600個明年應市 額外資助逾1700名學生修讀護士訓練課程

理財智慧 13:28 2022/10/19

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新一份《施政報告》中，安老政策方面，特首李家超指，香港是全球最長壽的城市，現時約有4%長者居於安老院。此外，綜合社會保障援助計劃和公共福利金計劃為約四分之三的長者（約110萬人）提供財政支援。政府會採取不同措施加強支援居家安老：

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵


 

首先，明年第三季把「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，分階段將受惠人數增加50%，由現時8,000人於2025-26年度增至12,000人，服務券適用範圍亦會擴展至租借輔助科技產品。

【施政報告2022】改善基層醫療服務　合資格者長者醫療券增至2500元　允許夫婦共用，詳見【下一頁


未來五年，會新增16間長者鄰舍中心，明年第四季把中心服務範圍擴展至退休生活規劃、樂齡科技推廣等。


同時擴大醫管局的「離院長者綜合支援計劃」，明年第三季將每年受惠人數由約33,000人增加三分之一至45,000人，其中可被轉介至家居照顧服務的人數由約9,000人增至11,000人，支援更多出院長者居家康復。

【施政報告2022】推「高端人才通行證計劃」招攬人才 符合呢兩大條件 即可獲發為期兩年來港發展通行證，詳見【下一頁

自明年10月起，政府會把「關愛基金」下長者和殘疾人士的照顧者津貼恆常化，並提高金額，例如低收入家庭照顧者每月生活津貼會由2,400元增加四分之一至3,000元，惠及約10,000名照顧者。

提升安老院質與量方面，目前全港約有75,000個安老宿位，當中約35,000個是資助服務名額。政府正以最大力度增加資助服務名額，在2027年年底前增加20%，即6,200個宿位，當中2,600個將於明年投入服務。

【施政報告2022】推出全新「簡約公屋」 租金較低 5年內興建約3萬伙 增1/4公屋供應 輪候公屋3年以上申請入住可提早上樓，詳見【下一頁


政府亦會在合適用地上興建安老院、在公營房屋發展項目預留約5%總樓面面積作安老院等福利用途、向私營安老院買位等。同時亦會結合市場力量增加供應。要求發展局與勞福局於明年初提交建議，提供更多誘因，例如寬免總樓面面積，鼓勵發展商在私人發展項目興建安老服務設施。


政府亦會在未來五年，額外資助超過1,700名學生修讀護士訓練課程，畢業後在福利界服務最少三年。此外，政府將全面檢視院舍員工技能及資歷要求，為他們建構專業標準和晉升階梯。

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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記者：陳詠妍

 

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