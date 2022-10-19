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【施政報告2022】 理順政府部門環境衞生分工和流程 提高亂拋垃圾和店鋪阻街定額罰款 改善維港兩岸的海水氣味問題

理財智慧 13:23 2022/10/19

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新一屆特區政府於今年7月成立後，隨即開展「香港新市容」全港清潔運動；由政務司副司長卓永興領導的「地區事項統籌工作組」，自8月中起打擊600多個衞生黑點，並在約4,000個地點加強日常清潔。

【青姐話】港股能有幾多愁？跟紅頂白穩字當頭

李家超透露，未來將推出三大範疇工作，包括：

1. 建立有效處理不同環境衞生問題的「標準行動模式」，理順部門分工和流程，在各區落實執行；

2. 全面檢視現行環境衞生法例的權限和罰則。首階段建議提高亂拋垃圾和店鋪阻街等罪行目前1,500元的定額罰款，在今年內諮詢立法會，其他法例修訂建議將於明年年中提出；

3. 美化公共空間、優化街道景觀，包括種植花木、美化路牌、改善街道設施等。

此外，為改善維港兩岸的海水氣味問題，特區政府會定期監測雨水渠出口的氣味，糾正污水渠錯駁問題，目標是針對個別地區有嚴重氣味問題的排水口，在2024年年底前將污水量減少一半。

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責任編輯：嚴浩文

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環境衞生 李家超 施政報告 卓永興

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