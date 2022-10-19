【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙

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【施政報告2022】 理順政府部門環境衞生分工和流程 提高亂拋垃圾和店鋪阻街定額罰款 改善維港兩岸的海水氣味問題
為了增加土地供應，新一份《施政報告》指，政府將於今年提出將軍澳第137區的發展計劃，預計可提供50,000個房屋單位，最早2030年入伙。此外，特首李家超又提到，落實「基建先行，創造容量」的競選政綱，推展《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》建議興建的3條主要幹道及3條策略鐵路，形成四通八達的道路網絡和鐵路系統，拉動未來發展。六項重點運輸基建項目包括：
新一份《施政報告》指，政府會繼續推動「北部都會區」其他鐵路建設。北環線古洞站將於2027年啟用，洪水橋站及北環線主線亦會在本屆政府任期內動工。政府亦正積極推進北環線支線經落馬洲河套港深創科園接入深圳新皇崗口岸的工作。其他地區的鐵路項目亦進展順利，東涌線延線、小蠔灣站和屯門南延線會在明年動工。
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撰文 : 黃卓賢