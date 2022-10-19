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【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬

理財智慧 13:13 2022/10/19

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上屆政府提出明日大嶼願景，計劃於交椅洲及喜靈洲附近分階段填海興建人工島，引起社會廣泛討論。李家超在施政報告中表示，將繼續推動交椅洲人工島項目，他指出交椅洲人工島將為香港發展擴容擴量，積極提升香港作為金融、商業和貿易中心的競爭力。人工島鄰近大嶼山，將提供1,000公頃土地，聯通國際機場和港珠澳大橋，迎接海外和大灣區經濟機遇。全新鐵路和道路網絡將連接港島西、大嶼山及新界西北，並提供第四條過海隧道，優化香港整體的交通網絡。

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李家超透露，特區政府將會在今年內就人工島填海範圍、土地用途、交通基建網絡及財務安排作出建議。目標是明年開展環評程序，填海工程在2025年上馬。

他指出，交椅洲人工島將有三大規劃目標：

1. 繁榮多元

創建第三個核心商業區，進一步鞏固香港國際金融中心地位，核心商業區外亦會預留土地發展新興產業，為青年人提供多元機會；

2. 綠色宜居

參考《香港2030+》的建議，增加公私營住宅單位平均面積一至兩成作為土地規劃指標，以及將休憩設施及社區設施土地與人口比例分別增至每人不少於3.5平方米，改善居住和生活空間；

3. 前瞻創新

全面採用智慧、環保及具抗禦力城市策略，在城市設計、基建系統、市民出行三方面制訂措施，減低日常能源需求，並利用綠色能源和先進廚餘處理技術，減低碳排放量。

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責任編輯：嚴浩文

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填海 李家超 明日大嶼 香港2030+ 大嶼山 機場 大灣區 鐵路 施政報告

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