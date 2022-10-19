【施政報告2022】多管齊下大幅壓縮程序 造地時間減少近三分一至一半

行政長官李家超指出，將多管齊下大幅壓縮造地所需時間，非大規模項目「生地」變可建屋「熟地」的時間將由最少6年減至4年，大規模項目由13年大幅減至7年，當中環評程序會壓縮至18至24個月。

1.精簡法定程序

簡化規劃、環境影響評估（環評）、收地、基建各項程序，今年提交條例草案修訂《城市規劃條例》、《收回土地條例》、《前濱及海床（填海工程）條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》及《鐵路條例》，以及修訂《環境影響評估條例》的附表等。

2.進一步精簡行政程序

就重點課題展開研究，包括停車場樓面寬免安排、濕地緩衝區發展審批指引、自行核證和獨立審查安排，以及樹木移除和補種程序，明年年中陸續提出具體建議；

3.加快審批建築圖則

屋宇署會成立「專責審批組」，目標是約八成圖則可於首次或第二次呈交申請時獲得批准；另會就業界應用「建築信息模擬技術」（BIM）製作建築圖則並呈交部門審批訂立路線圖，於2024年第一季推出應用軟件，以便業界將查核有關圖則的樓面面積是否符合要求自動化；

4.擴展標準化補地價安排

恆常化工廈重建的標準金額補地價安排，並由目前只適用於工廈重建和新發展區的原址換地申請，擴展至新發展區以外的新界農地，縮短流程，明年年中前提出具體方案；

5.加快業權統一以利老舊市區重建

建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。位於非工業地帶的工廈，如樓齡達30年或以上，門檻降至七成業權；另放寬相連地段強拍申請要求、精簡強拍法律程序，以及透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援。今年內就方案諮詢立法會和持份者；及

6.精簡地契續期安排

2025年起陸續有不少地契到期，政府明年會提交條例草案，以一致方式定期為到期地契續期，免卻個別業權人逐一簽立續期的繁複手續和繳付昂貴費用，大幅減少續契時間。

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