【施政報告2022】改善基層醫療服務　合資格者長者醫療券增至2500元　允許夫婦共用

行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，指出本港多年側重公營醫院服務，本屆政府會重整醫療體制，將投放更多資源推動基層醫療。

李家超提到，將優化長者醫療券計劃，容許夫妻共用醫療券，並擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，以及經專業評定並提供的醫療設備，例如助聽器等。

另實施為期3年先導計劃，把現時每年2,000元的醫療券增至2,500元。當長者使用至少1,000元醫療券，用於預防疾病和健康管理等用途後，增添的500元會自動發放至其戶口作該等用途，以鼓勵長者多使用基層醫療服務。

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除推動長者多用基層醫療服務，政府亦推出為期3年「慢性疾病共同治理先導計劃」。由明年起，轉介經地區康健中心識別有高血壓或糖尿病高風險的市民，至私營界別作進一步檢查。確診市民將獲安排家庭醫生及專職醫護團隊的治療服務，政府會資助約一半檢查和治療費用。

另外，政府資助中醫藥門診服務的名額，由現時每年60萬個增至80萬個；亦將修訂《輔助醫療業條例》，容許物理治療師和職業治療師可於指定情況下，免轉介直接服務病人。

此外，政府將成立「基層醫療健康管理局」，專責統籌管理公私營界別的基層醫療服務，制訂標準和設立質素保證機制； 成立「牙科護理服務發展工作小組」檢視現行服務；成立「醫療設施規劃和發展督導委員會」，重整地區醫療用地和設施。

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