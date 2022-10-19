【施政報告2022】推六大重點運輸基建 港深西部鐵路連接洪水橋與前海 中鐵線連接錦田與九龍塘

李家超表示，將落實「基建先行，創造容量」的競選政綱，推展《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》建議興建的三條主要幹道及三條策略鐵路，形成四通八達的道路網絡和鐵路系統，拉動未來發展。六項重點運輸基建項目包括：

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主要幹道：

1. 北都公路

打通新界北的東西脈絡，由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北，提升「北部都會區」的運輸容量；

2. 沙田繞道

開通一條新南北幹道連接大埔及西九龍，為新界東居民提供更快捷途徑前往市區，並紓緩吐露港公路的交通壓力；

3. 將軍澳─油塘隧道

興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展，加強對外連接；

策略鐵路：

1. 港深西部鐵路

連接洪水橋和前海，便利港深往來，促進香港與大灣區融合發展、互聯互通；

2. 中鐵線

興建第12條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線的載運壓力；

3. 將軍澳線南延線

把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區，優化該區的交通配套。

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洪水橋站及北環線主線即將動工

他亦表示，特區政府將會繼續推動「北部都會區」其他鐵路建設。北環線古洞站將於2027年啟用，洪水橋站及北環線主線亦會在本屆政府任期內動工。特區政府亦正積極推進北環線支線經落馬洲河套港深創科園接入深圳新皇崗口岸的工作。其他地區的鐵路項目亦進展順利，東涌線延線、小蠔灣站和屯門南延線會在明年動工。

此外，特區政府亦會加快推展多個規劃中的道路基建項目，包括十一號幹線、青衣至大嶼山連接路、屯門繞道、獅子山隧道改善工程等。

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責任編輯：嚴浩文