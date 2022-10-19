▲ 【施政報告2022】交椅洲人工島創建核心商業區鞏固國金中心地位 填海工程2025年上馬

特首李家超在施政報告中表示，交椅洲人工島將為香港發展擴容擴量，積極提升香港作為金融、商業和貿易中心的競爭力。人工島鄰近大嶼山，將提供1000公頃土地，聯通機場和港珠澳大橋。全新鐵路和道路網絡將連接港島西、大嶼山及新界西北，並提供第4條過海隧道，優化香港整體的交通網絡。

交椅洲人工島的規劃目標，包括：創建第三個核心商業區，進一步鞏固香港國際金融中心地位，核心商業區外亦會預留土地發展新興產業，為青年人提供多元機會；增加公私營住宅單位平均面積一至兩成作為土地規劃指標，以及將休憩設施及社區設施土地與人口比例分別增至每人不少於3.5平方米，改善居住和生活空間；及全面採用智慧、環保及具抗禦力城市策略，在城市設計、基建系統、市民出行三方面制訂措施，減低日常能源需求，並利用綠色能源和先進廚餘處理技術，減低碳排放量。

政府會在今年內就人工島填海範圍、土地用途、交通基建網絡及財務安排作出建議。目標是明年開展環評程序，填海工程在2025年上馬。

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編輯：胡學能