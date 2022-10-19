【施政報告2022】北部都會區6大發展重點 涵蓋住宅、商業、創科、文化及旅遊 促進口岸地區綜合發展

李家超表示，建成後的「北部都會區」，將以「國際創科新城」為主題，集優質生活、新興經濟和文化休閒於一體，以創新城市設計推動職住平衡和綠色生活，發展和保育並存。特區政府會充分利用「北部都會區」的邊境優勢，促進口岸地區的綜合發展。

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

西邊以洪水橋╱厦村新發展區為重心，藉着毗鄰前海的地利，成為核心商業區，輻射深圳以至大灣區；中部以新田科技城為核心，聚集創科企業，與一河之隔的深圳創科產業集中地，產生協同效應，並成為多元創新試點。新界北新市鎮的現代產業發展，亦可與深圳互相配合；而東邊則坐擁豐富自然和旅遊資源，可供兩地發展康樂和旅遊。未來工作重點包括：

1. 全速造地建屋

全力推進古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村及元朗南等已啟動工程的大型項目。大部分其他發展項目已展開規劃，包括新田科技城。目標是五年內為所有發展項目啟動收地程序，十年內完成平整新發展土地和落成新增單位各四成；

2. 提高發展密度

善用「北部都會區」土地資源，採用較高地積比率，住宅用地會以最高地積比率6.5倍為指引（較早期新市鎮如沙田的5倍為高），而商業用地則為9.5倍；

3. 開發產業用地

未來五年，產業用地將陸續推出，支援發展創科和其他產業。新田科技城內的落馬洲河套地區有三棟大樓正在興建，部分河套用地明年起招商引資；河套地區以外的首批新田創科用地，則於2024年動工；洪水橋和元朗一帶的物流及新興工業園首批工業大廈用地將於明年起推出；洪水橋╱厦村新發展區定位為現代服務業樞紐，毗連洪水橋站的商業用地亦會在2026年完成平整；

4. 建造亮點發展群

規劃多項亮點設施，帶動發展，提升生活質素，包括文化設施群、專上教育院校、大型體育設施、醫院網絡、政府設施群等。位處核心商業區而沒有特定地域要求的政府辦公室，例如金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積，將遷往「北部都會區」，帶動該區發展並騰出核心商業區土地；

5. 積極保育生態

待相關研究明年完成後，落實「新積極保育政策」，逐步收回私人擁有且具生態價值的濕地和魚塘，建立濕地保育公園系統，為「北部都會區」建設提升環境容量。另啟動法定程序，在2024年把紅花嶺約500公頃土地指定為郊野公園，與深圳梧桐山風景區互相呼應，打造貫穿深港兩地的生態走廊。我們會在2024年逐步開放沙頭角（中英街除外），推廣文化生態旅遊，並於明年初展開地區諮詢；

6. 跨境緊密互動

「北部都會區」擁有邊境優勢，在產業規劃、土地使用、生態保育等，都可以與內地產生協同效應。香港與內地在粵港、港深合作架構下已成立專班，探討融合方案，為「北部都會區」創造更大價值。

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文