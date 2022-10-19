【施政報告2022】推動「北部都會區」發展　提高發展密度　陸續開發產業用地

行政長官李家超發表任內首份《施政報告》。將積極發展「北部都會區」，勢成香港發展的新引擎，區內將有多項新發展項目。其中會大幅壓縮「生地」變「熟地」的過程，由過往的10多年減少近一半時間。建成後的「北部都會區」，將以「國際創科新城」為主題。

其中措施包括，全速造地建屋，目標是5年內為所有發展項目啟動收地程序，10年內完成平整新發展土地和落成新增單位各四成。另外亦會提高發展密度，當區住宅用地會以最高地積比率6.5倍，商業用地則為9.5倍。

未來將陸續開發產業用地 ，新田科技城內的落馬洲河套地區有三棟大樓正在興建，部分河套用地明年起招商引資；河套地區以外的首批新田創科用地，則於2024年動工；洪水橋和元朗一帶的物流及新興工業園首批工業大廈用地將於明年起推出；洪水橋╱厦村新發展區定位為現代服務業樞紐，毗連洪水橋站的商業用地亦會在2026年完成平整。並將規劃多項亮點設施及積極保育生態，亦會跨境緊密互動，與內地產生協同效應。

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