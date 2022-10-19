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【施政報告2022】提出5年建3萬個「簡約公屋」　輪候公屋滿3年可申請、入住可繼續輪傳統公屋

股市 12:31 2022/10/19

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【施政報告2022】提出5年建3萬個「簡約公屋」　輪候公屋滿3年可申請、入住可繼續輪傳統公屋

行政長官李家超在《施政報告2022》提出興建「簡約公屋」，未來5年興建約3萬個單位，利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成「簡約公屋」。輪候傳統公屋三年或以上人士可申請入住「簡約公屋」提早上樓，以家庭為優先，入住人士可保留輪候傳統公屋的位置，之後遷入傳統公屋。

他表示，簡約公屋會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低。在推出簡約公屋的同時，會繼續與民間協作，落實已規劃約20,000個過渡性房屋單位。

李家超指，簡約公屋連同傳統公屋供應，可令未來5年（2023/24至2027/28年度）公營房屆總建屋量達15.8萬個，較前一個5年期大增5成。

李家超：4年內將輪候公屆時間縮至4年

他又指出要為輪候公屋時間「封頂」，推出「公屋綜合輪候時間」指數，反映申請者綜合輪候傳統公屋和「簡約公屋」的時間。以新增申請者和回收公屋單位數量維持現水平不變計算，目標是在四年內（即2026-27年度）把「公屋綜合輪候時間」由六年降至約四年。

李家超解釋，據《長遠房屋策略》推算未來10年公營房屋需求為30.1萬個單位，目前港府已有足夠土地建36萬個單位，但當中只有3分之1在首5年期內落成，令輪候公屋時間長，所以要突破掣肘，解決公營房屋供應短缺的問題。

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編輯：麥德銘

經濟 公屋 李家超 施政報告

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