【施政報告2022】施政報告一系列中小企支援措施出爐　一文看清有何著數（不斷更新）

▲ 最新一份施政報告公布一系列中小企支援措施。（資料圖片）

行政長官李家超今日宣讀最新一份施政報告，公布一系列中小企支援措施。本網整合最新一系列中小企受惠政策如下：

1. 加大資助額 - 發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（BUD專項基金）

資助金額上限由現時的600萬元，增至700萬元。

2. 加大資助額 - 中小企業市場推廣基金

資助金額上限由現時的80萬元，增至100萬元。同時將會延長特別措施至2026年6月底，包括擴大基金的資助範圍至本地市場為目標及具規模的展覽會和網上展覽會；以及放寬只限中小企業申請的要求。

3. 支援港人及港企發展大灣區市場

駐粵經貿辦將設立專責推廣中心，支援港人港企在大灣區發展。貿發局亦會增設「GoGBA 港商服務站」，落地至大灣區9個內地城市，並會在不同省市舉辦商務考察及培訓等。

4. 延長中小企融資計劃

過金管局「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本計劃」至明年7月底，並改良本金還款選項，為企業日後逐步回復正常還款作好準備。有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款。

5. 寬免政府費用延長

由今年12月1日起，繼續減收非住宅用戶75%的水費及排污費，每戶每月寬減上限分別為20,000元及12,500元，為期八個月至明年7月底。另由明年1月1日起，繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期六個月至明年6月底。



6. 助吸引海外訂單

為協助中小企增加海外訂單，延長「會議展覽業資助計劃」至明年6月底，隨後更會推出14億元新計劃，在三年內資助超過200場展覽在港舉行。

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責任編輯：葉泳珊