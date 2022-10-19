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【施政報告2022】重點吸納創科人才 興建創科人才住宿 「研究人才庫」擁博士學位科研人才可獲生活津貼

理財智慧 12:33 2022/10/19

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特首李家超強調，創新科技是激活香港經濟高質量發展的重要引擎，政府也推出以下4大額外措施，重點吸納創科人才：

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵


1.首先引入國際創科領軍人才 
與「引進重點企業辦公室」合作，提供針對性的特別配套措施，吸引優秀創科人才帶同其業務或科研成果落戶香港；

【施政報告2022】推「高端人才通行證計劃」招攬人才 符合呢兩大條件 即可獲發為期兩年來港發展通行證，詳見【下一頁

2.優化現有科技人才計劃 
優化「科技人才入境計劃」，撤銷聘用本地僱員的要求、延長配額有效期至兩年，並涵蓋更多新興科技範疇。另外，政府會向「研究人才庫」計劃下聘用研發人才的科研機構和創科企業增加約10%資助，並額外為持有博士學位的科研人才提供生活津貼；

【施政報告2022】實現香港「再工業化」 設立100億元「產學研1+計劃」 2033年或之前開通白石角站，詳見【下一頁

3.增加住宿支援

興建更多創科人才住宿，包括研究在科學園附近建造新一座「創新斗室」，以及在港深創科園提供住宿空間。另外會增加規劃彈性，提供可容納更多創科人才的住宿空間，配合新田科技城的發展；

【施政報告2022】為支援中小企　延長「還息不還本」安排、寬減政府費用　另各基金資助額皆加碼，詳見【下一頁

4.擴展「創科實習計劃」
為本地指定大學在大灣區設立的分校和海外修讀 STEM（科學、科技、工程和數學）相關課程的大學生提供本地創科實習機會。
 

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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記者：陳詠妍

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