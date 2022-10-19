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【施政報告2022】 與廣東省政府緊密對接 成立兩大委員會推進北部都會區建設 明年成立專責部門制訂具體計劃

理財智慧 12:28 2022/10/19

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上屆政府提出發展「北部都會區」，並發表《北部都會區發展策略》。李家超指出 「北部都會區」是未來的策略發展據點，亦是驅動香港再創高峰的新引擎，本屆政府會全力推進「北部都會區」建設。

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李家超表示，「北部都會區」內已開展多項大型發展項目，特區政府會在不同環節提量、提速、提效、提質，將大型項目「生地」變「熟地」由過去需時十多年大幅壓縮一半時間。

為強化建設「北部都會區」的「治理體系」，政府將分別成立「北部都會區督導委員會」及「北部都會區諮詢委員會」，前者由行政長官親自帶領作高層政策指導及監督，後者由財政司司長主持並由專家及社會人士組成，為推展「北部都會區」出謀獻策。

特區政府將與廣東省政府緊密對接，讓「北部都會區」發揮超越地理界線的限制，與廣東省、深圳市和大灣區產生協同效應。明年會成立專責發展「北部都會區」的部門，主導和統籌各部門以創新發展模式推動建設，目標是在明年內制訂「北部都會區」的具體計劃和行動綱領。

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責任編輯：嚴浩文

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