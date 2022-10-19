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【施政報告2022】未來5年推出足夠私營房屋土地　提供不少於72,000個單位土地 

股樓投資 12:42 2022/10/19

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新一份《施政報告》指出，根據《長遠房屋策略》最新推算，未來十年私營房屋需求為129,000個單位。政府會以此為基本目標，在未來5年準備好可興建不少於72,000個私營房屋單位的土地，通過賣地及鐵路物業發展推出市場，再加上市區重建局及其他私人發展項目，整體供應將多於估算需求。   

構建置業階梯方面，政府除了穩定私營房屋供應外，亦會透過提供「居者有其屋計劃」、「綠表置居計劃」和「港人首次置業」（「首置」）等資助出售房屋，實現市民置業願望。 

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撰文 : 黃卓賢

賣地 施政報告

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【施政報告2022】推出全新「簡約公屋」 租金較低 5年內興建約3萬伙 增1/4公屋供應 輪候公屋3年以上申請入住可提早上樓

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