【施政報告2022】未來5年推出足夠私營房屋土地　提供不少於72,000個單位土地 

新一份《施政報告》指出，根據《長遠房屋策略》最新推算，未來十年私營房屋需求為129,000個單位。政府會以此為基本目標，在未來5年準備好可興建不少於72,000個私營房屋單位的土地，通過賣地及鐵路物業發展推出市場，再加上市區重建局及其他私人發展項目，整體供應將多於估算需求。

構建置業階梯方面，政府除了穩定私營房屋供應外，亦會透過提供「居者有其屋計劃」、「綠表置居計劃」和「港人首次置業」（「首置」）等資助出售房屋，實現市民置業願望。

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