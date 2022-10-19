歐盟推緊急能源措施 擱置天然氣價格上限計劃

歐盟委員會為應對源價格飆升和燃料供應緊縮等問題，周二（18日）提出新一套緊急能源措施。不過由於歐盟各國仍有分歧，歐盟委員會暫時擱置了設置天然氣價格上限的計劃。

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意大利、波蘭、希臘和比利時在內有超過15個歐盟國家，呼籲設立天然氣價格上限，但執行細節方面存在分歧。德國及荷蘭則警告，到冬天時來自俄羅斯的供應短缺，限制天然氣價格或使歐盟各國難以採購能源。

歐盟委員會周二提出的方案不包括立即設置天然氣價格上限，委員會形容這項措施為最後手段並需滿足各項條件，包括不會導致歐洲天然氣需求上升。

委員會要求歐盟國家批准起草一份議案，為荷蘭天然氣中心的交易設定一個臨時的最大動態價格，作為歐洲天然氣交易基準價格。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐盟領袖將在本周會議上討論一系列能源價格上限選項，包括委員會未提議的選項。

這些選項包括西班牙和葡萄牙今年夏天在當地推出，限制發電所用天然氣價格的計劃，法國在內等國希望將計劃推廣至全歐盟範圍。

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另外，歐盟委員會提出的方案有多項措施，目的是通過調整能源市場規則來抑制高價。

首先，歐盟將要求交易場所在明年1月底前，每日對近月能源衍生品實施價格上限和下限，以限制價格波動。

第二，歐盟會要求能源監管機構在明年3月底前推出液化天然氣 (LNG) 的替代基準價格。

第三，委員會更提議歐盟國發起聯合天然氣採購，及協商降低價格。各國需共同購買15%的數量，以達到歐盟在明年11月1日前將天然氣儲存量增至90%的目標。各國需召集國內企業參與計劃，而且不會採購俄羅斯天然氣。

第四，歐盟將允許能源公司使用銀行或公共擔保來支付能源交易的追加保證金，避免因能源價格飆升導致部分公司現金流不足，難以完成交易。

歐盟也會重新分配近400億歐元未動用的預算資金，協助受到高能源價格打擊的弱勢民眾和企業。

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責任編輯：鄭錦玲