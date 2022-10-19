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【施政報告2022】為支援中小企　延長「還息不還本」安排、寬減政府費用　另各基金資助額皆加碼

理財智慧 12:21 2022/10/19

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行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，當中繼續推出各項支援中小企措施，包括延長「還息不還本」安排半年，至明年7月底；並優化本金還款選項，為企業日後逐步回復正常還款作好準備。有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款。

此外，今年亦繼續減收非住宅用戶75%的水費及排污費，由今年12月1日起，每戶每月寬減上限分別為2萬元及1.25萬元，為期8個月至明年7月底。另由明年1月1日起，繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期半年至明年6月底。

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另外，不同基金資助額皆加碼。如「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」，每間企業累計資助上限由600萬元增至700萬元；「中小企業市場推廣基金」每間企業的累計資助上限由80萬元增至100萬元。

李家超提到，為支援港人港企在大灣區發展，駐粵經貿辦將設立專責推廣中心；貿發局亦會增設「GoGBA港商服務站」，落地至大灣區9個內地城市，並會在不同省市舉辦商務考察及培訓。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 香港 施政報告 李家超 人口
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