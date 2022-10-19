▲ 【施政報告2022】李家超：將推14億元在三年內資助超過200場展覽在港舉行

特首李家超在施政報告中表示，為協助中小企增加海外訂單，政府着力支持會展業，延長「會議展覽業資助計劃」至明年6月底，隨後更會推出14億元新計劃，在三年內資助超過200場展覽在港舉行。

另外，政府又為鞏固香港作為國際大型會展的首選地，我們會推展亞洲國際博覽館第二期項目，連同香港會議展覽中心附近的灣仔北重建項目，大幅增加大型會展空間。

他指，香港是全球第六大商品貿易中心。政府會積極尋求加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。RCEP 涵蓋15國共22億人口，佔全球近三成貿易量，加入RCEP有助企業減低經營成本並開拓海外市場，鞏固及更好發揮香港作為國際貿易中心的地位。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽

相關文章：

【施政報告2022】12月起續減收非住宅用戶75%的水費及排污費 還息不還本計劃再延長半年

【施政報告2022】港交所明年修改主板上市規則便利未盈利先進技術企業融資

【施政報告2022】李家超：2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港拓展業務

編輯：姚卓然