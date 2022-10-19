【施政報告2022】建設智慧城市提升市民生活質素 開放政府數據及進一步擴大5G網絡 兩年後政府服務全面電子化

政府於2020年公布《香港智慧城市藍圖2.0》，期望通過創科構建出「智慧香港」。李家超在今年的施政報告中亦有提及智慧香港，通過一系列措施，包括政府服務電子化、進一步全面採用「智方便」、開放政府數據及擴展5G網絡，以提升市民生活質素。

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1. 建設智慧政府

目標是兩年後政府服務全面電子化，以及三年內全面採用「智方便」提供一站式數碼服務，實現政府服務「一網通辦」，並推出100個數字政府項目，運用科技提供更多便民服務；

2. 開放數據

繼續積極開放政府數據和鼓勵公私營機構開放更多數據，供業界創新應用。我們亦會與內地探討內地數據向港流通的安排，共同推動大灣區智慧城市協同發展；

3. 擴展5G網絡

政府預計將於明年修例，指明新建樓宇須預留空間裝設流動通訊設施，進一步擴大5G網絡。

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責任編輯：嚴浩文