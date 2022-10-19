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【施政報告2022】12月起續減收非住宅用戶75%的水費及排污費　還息不還本計劃再延長半年

Hot Talk 12:07 2022/10/19

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特首李家超在施政報告中表示，有多項措施進一步支援中小企，包括：延長政府費用寬減，由今年12月1日起，繼續減收非住宅用戶75%的水費及排污費，每戶每月寬減上限分別為20,000元及12,500元，為期8個月至明年7月底。另由明年1月1日起，繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期6個月至明年6月底。

延長「還息不還本」安排，通過金管局「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本計劃」6個月至明年7月底，並優化本金還款選項，為企業日後逐步回復正常還款作好準備。有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款。

加大資助額。 「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」每間企業累計資助上限由600萬元增至700萬元；「中小企業市場推廣基金」每間企業的累計資助上限由80萬元增至100萬元，協助中小企擴展境外市場，並延長擴大資助範圍的特別措施至2026年6月底，涵蓋以「本地市場」為目標的展覽會和網上展覽會，同時放寬只限中小企申請的要求；

把握內地機遇。駐粵經貿辦將設立專責推廣中心，支援港人港企在大灣區發展。貿發局亦會增設「GoGBA 港商服務站」，落地至大灣區九個內地城市，並會在不同省市舉辦商務考察及培訓等。

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編輯：胡學能

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