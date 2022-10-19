梅根自爆曾遭四個字嘲諷 與哈里「望女成才」

英國哈里王子夫人梅根在音樂串流平台Spotify最新一集播客（Podcast）節目中，與美國名媛Paris Hilton討論關於女性被物化。梅根透露，她當年辭演電視節目Deal or No Deal的原因，是因製作組說出四個字，讓她感覺自己像個「蠢女人」，更希望女兒莉莉貝特未來可以「不一樣」。

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梅根（Meghan Markle）在最新一集《Archetypes》Podcast 節目，與美國電視名人兼名媛Paris Hilton暢談有關「蠢女人」（bimbo）與「傻白甜的金髮女性」（dumb blonde）標籤。

梅根透露她16年前是參加電視節目Deal or No Deal進入娛樂圈，成為多位穿著性感的持公文箱女性之一，由得獎玩家從中挑選她們。

梅根憶述在節目拍攝前，所有女性都會濃妝抹艷，有女生甚至將填充物塞入胸罩，務求突出自已。製作組每周為「箱女郎」送贈美容優惠卷，鼓勵她們擁有陽光膚色，打造千篇一律的女生美麗形象。

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▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 梅根透露她與哈里王子(Prince Harry)「望女成才」 ▲ 希望女兒莉莉貝特(Lilibet) 接受教育，成為一名有抱負的女性

梅根表示，令她決定辭演節目箱女郎，是一名女工作人員在每次上台前沒有正確讀出她的姓名，只是一直以「Markell suck it in」來稱呼自己，讓梅根感覺自己像個蠢女人，最終毅然放棄這個曝光機會。

梅根認為，認為拍攝節目出演「箱女郎」，只會被定型為「有樣無腦」，而且感覺被物化，自己不喜歡這種感覺及標籤。

梅根最後在節目透露，她與哈里王子（Prince Harry）「望女成才」，希望女兒莉莉貝特（Lilibet） 接受教育，成為聰明而有抱負的女性。

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責任編輯：郭麗明