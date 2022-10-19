【施政報告2022】制訂「10年文藝設施發展藍圖」　康文署博物館增至19間、表現場地座位增半

行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，提到本屆政府銳意推動文化發展，制訂新的「10年文化藝術設施發展藍圖」，包括增加康文署旗下博物館數目至19間，增加表演場地座位數目約50%。而明年起分階段啟用的東九文化中心將成為加速「藝術+科技」結合的基地。

就培育人才方面，李家超表示，已要求香港演藝學院重點研究為本地以至大灣區培育所需文化藝術人才，以及在「北部都會區」設立新校舍和增加非本地生比例。

此外亦開展不同文藝範疇的見習計劃，資助演藝學院或大學修讀文藝課程的學生在藝團和西九文化區實習，同時增加資源扶植及培育有潛質的年輕藝團及藝術家。

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除此以外，政府將成立「文化藝術盛事基金」，以推動與內地的文藝交流合作，包括在2024年舉辦「粵港澳大灣區文化藝術節」，以及每年舉辦的「香港周」、「中國戲曲節」等。

而為推動香港流行文化走出香港，政府會着力於電影、電視及串流平台三方面為市場擴容。「創意香港」會支持香港與內地或亞洲團隊合拍電影、聯合製作綜藝電視節目，以及跨影視創作團隊開發串流平台內容。政府亦計劃每年與業界合辦「流行文化節」，並研究長遠設立「流行文化館」的可行性。

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