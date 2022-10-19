【VR耳塞】Anker推VR專用無線耳塞　可與Meta Quest 2配合使用

▲ Soundcore VR P10耳塞利用USB-C適配器（Dongle），同時支援藍牙和低延遲的2.4GHz連接。（Anker）

VR遊戲雖然逐漸普及，但玩家戴上VR眼鏡，再配戴有線耳機時，就顯得相當笨重。電子設備製造商Anker推出VR專用無線耳塞Soundcore VR P10，能改善暢玩VR遊戲的體驗，更可與Meta Quest VR眼鏡配合使用。

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Anker表示，除有線耳機產生不便問題外，一些VR遊戲玩家會使用無線耳塞取代，但這些耳塞是採用藍牙連接，這就容易產生不同步的聲音。例如當遊戲的場景發生爆炸時，聲音不同步會帶來延遲性，玩家聽到爆炸聲時，遊戲角色可能早已被炸死。

配備USB-C適配器

為防止以上情況發生，Soundcore VR P10耳塞利用USB-C適配器（Dongle），同時支援藍牙和低延遲的2.4GHz連接。此外，該適配器也可以與Meta Quest 2的USB-C插口一起使用，提供無滯後的無線音頻。

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Soundcore VR P10耳塞現時已於亞馬遜（Amazon）發售，售價為100美元（約780港元）。

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責任編輯：陳卓賢