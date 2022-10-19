▲ 【施政報告2022】港交所明年修改主板上市規則便利未盈利先進技術企業融資

特首李家超在施政報告中表示，會採取多項措施，全面提升香港金融服務的競爭力：

一、提升融資平台國際化 — 港交所 （00388） 於明年修改主板上市規則，以便利尚未有盈利或業績支持的先進技術企業融資；同時構思活化 GEM（前稱創業板），為中小型及初創企業提供更有效融資平台；

二、強化最大離岸人民幣業務中心優勢 — 香港目前處理全球約75%的離岸人民幣結算，政府會推動市場提供更多以人民幣計價投資工具，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險和利率風險管理等財資服務，並優化市場基建；

三、加強互聯互通 — 全速落實中國證券監督管理委員會早前宣布支持的一系列互聯互通安排，包括今年內提交條例草案，寬免雙幣股票市場莊家交易的股票買賣印花稅以優化人民幣股票交易機制，並盡快完成兩地利率互換市場互聯互通「北向通」的準備工作。政府亦會研究優化債券通「南向通」，促進更多元化的點心債發行和交易，並繼續與內地商討更多互聯互通擴容方案。此外，會爭取短期內在南沙、前海等成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供支援，亦為大灣區保險市場互聯互通踏出重要一步；

四、發展綠色和可持續金融 — 推動香港成為內地及海外政府和綠色企業的首選融資平台，以及在香港建設國際碳市場，並支持港交所繼續推展與廣州金融機構等在碳市場發展的合作。

五、強化資產和風險管理 — 家族辦公室是資產及財富管理業的重要增長領域，於去年香港管理這方面及私人信託客戶的資產規模超過17,000億港元。政府會在今年內提交條例草案，為合資格家族辦公室提供稅務寬免，目標是在2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。另外，政府會在2024年推行保險業風險為本資本制度，緊貼國際標準，以及在今年內就設立保單持有人保障計劃的建議展開公眾諮詢；及

六、不斷提升金融科技競爭力 — 會大力推動金融科技，包括鼓勵更多金融科技服務及產品進行概念驗證測試、推進跨境金融科技項目、培育金融科技人才等。「商業數據通」將於今年內出台，提供一站式平台給企業分享營運數據，讓銀行準確評估企業情況，提高中小企獲批貸款的機會。虛擬資產方面，政府已提交條例草案建議引入有關服務提供者的法定發牌制度。金管局正研究市場對監管穩定幣的意見，會確保監管制度與國際監管建議相符並適合本地情況。此外，金管局已開展「數碼港元」的準備工作，並正與內地機構合作擴大在港以「數字人民幣」作為跨境支付工具的測試。

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編輯：胡學能