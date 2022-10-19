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【施政報告2022】李家超：2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港拓展業務

Hot Talk 11:53 2022/10/19

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【施政報告2022】李家超：2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港拓展業務

行政長官李家超在《施政報告》宣布，要強化資產和風險管理，政府會在今年內提交條例草案，為合資格家族辦公室提供稅務寬免，目標是在2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。

他提到，家族辦公室是資產及財富管理業的重要增長領域，於去年香港管理這方面及私人信託客戶的資產規模超過17,000億港元。另外，政府會在2024年推行保險業風險為本資本制度，緊貼國際標準，以及在今年內就設立保單持有人保障計劃的建議展開公眾諮詢。

另外，目前香港有超過600間金融科技企業，政府會大力推動金融科技，包括鼓勵更多金融科技服務及產品進行概念驗證測試、推進跨境金融科技項目、培育金融科技人才等。他指，「商業數據通」將於今年內出台，提供一站式平台給企業分享營運數據，讓銀行準確評估企業情況，提高中小企獲批貸款的機會。

虛擬資產方面，政府已提交條例草案建議引入有關服務提供者的法定發牌制度。香港金融管理局（金管局）正研究市場對監管穩定幣的意見，會確保監管制度與國際監管建議相符並適合本地情況。此外，金管局已開展「數碼港元」的準備工作，並正與內地機構合作擴大在港以「數字人民幣」作為跨境支付工具的測試。

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編輯：姚卓然

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