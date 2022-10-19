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【施政報告2022】花6億推「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」　為期3年

理財智慧 12:42 2022/10/19

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行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，提到支援本地旅遊方面，將花6億元推出為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵旅遊業界開發具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

他又提到，旅發局亦會推出新一輪「賞你遊香港」及「賞你住」以帶動本地氣氛和消費，並會增加名額。旅發局將因應疫情發展，加大力度支持會展旅遊，爭取更多高增值過夜旅客來港。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

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撰文 : 陳楚琨

疫情 Local Tour 文娛藝術 古蹟 旅發局 住宿 經濟 香港 施政報告 李家超

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【施政報告2022】未來5年推出足夠私營房屋土地　提供不少於72,000個單位土地

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