【施政報告2022】花6億推「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」　為期3年

行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，提到支援本地旅遊方面，將花6億元推出為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵旅遊業界開發具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品。

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他又提到，旅發局亦會推出新一輪「賞你遊香港」及「賞你住」以帶動本地氣氛和消費，並會增加名額。旅發局將因應疫情發展，加大力度支持會展旅遊，爭取更多高增值過夜旅客來港。

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