【施政報告2022】今年内推出「香港創新科技發展藍圖」　涵蓋4大發展方向

行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，他表示將於今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，循4大發展方向制訂政策：完善創科生態圈和實現再工業化、壯大人才庫、建設智慧香港、融入國家發展大局，引領香港成為國際創新科技中心。

完善創科生態圈和實現再工業化

明年起以配對形式資助最少100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊，計劃下研發團隊須分2期完成項目，首先於3年內轉化科研成果落地，繼而於隨後2年內把科研成果商品化。

政府會連同引進重點企業辦公室，配合50億元的策略性創科基金，以及落馬洲河套區港深創新及科技園由2024年起提供的創科土地和空間，聚焦吸引生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技等產業的優秀企業和人才落戶香港。

建議設立工業專員一職，專責統籌和督導再工業化的策略，協助製造業利用創新科技升級轉型。

除研究在大埔創新園興建第2個先進製造業中心，政府也會透過再工業化資助計劃資助更多智能生產線在港設立，目標是在5年間將現時約30條生產線增至逾130條，並加強與生產力促進局合作，支援企業轉向智能生產。

全力落實港深創科園的建造工程，同時加快發展北部都會區新田科技城。2025年起，科學園和數碼港的擴建工程會分階段竣工，共提供約10萬平方米的額外樓面面積。規劃中的東鐵線科學園/白石角站則可望於2033年或之前開通。

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壯大創科人才庫

引進重點企業辦公室合作，以特別配套措施招攬國際創科領軍人才帶同其業務或科研成果落戶香港。

政府會優化科技人才入境計劃，撤銷聘用本地僱員的要求和延長配額有效期至2年，並涵蓋更多新興科技範疇。另外，在研究人才庫計劃下聘用研發人員的科研機構和創科企業，政府會向其增加約10%資助，且額外為持有博士學位的科研人才提供生活津貼。

為增加住宿支援，政府研究在科學園附近新建一座創新斗室，以及在港深創科園提供住宿空間。規劃彈性也會提升，提供可容納更多創科人才的住宿空間以配合新田科技城發展。

在本地指定大學大灣區分校或海外修讀科學、科技、工程和數學相關課程的大學生，可透過經擴展的創科實習計劃，獲得本地創科實習機會。

建設智慧香港

擬於兩年後將政府服務全面電子化

3年內全面採用智方便提供一站式數碼服務

100個數字政府項目將會面世，運用科技提供更多便民服務。

當局也會積極開放政府數據，並鼓勵公私營機構效法，開放數據供業界創新應用。政府並會與內地探討內地數據向港流通的安排，以推動大灣區智慧城市協同發展。

為進一步擴大5G網絡，政府擬於明年修例，指明新建樓宇須預留空間裝設流動通訊設施。

融入國家發展大局

在港深創科園「一區兩園」的基礎上，與深圳以創新、專屬、專項方式研究試行涵蓋兩地物資、資金、數據、人員流通的創科合作跨境政策。

政府會積極吸引海內外創科企業進駐港深創科園，使創科園成為構建大灣區國際科技創新中心的重要引擎。

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