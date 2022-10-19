  • 24°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 12:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】簽證申請資格將擴大 97後港人伴侶亦受惠

環球社會熱點 11:40 2022/10/19

分享：

分享：

英國開放予BNO持有人及其近親申請「5+1」BNO居留簽證，早前更有意擴大申請資格，讓1997年之後出生之港人獨立申請。英國政府周二（18日）更新入境規定，正式擴大BNO申請資格，97後出生港人可在11月底時申請。

【BNO移民英國】97後港人可獨立申請 免父母同行赴英 【下一頁】

【BNO移民英國】10月放寬申請資格 97後出生人士受惠 【下一頁】

英國外交部美國及海外地區國務大臣Jesse Norman在國會表示，通過修正案擴大BNO的申請資格。周二更新入境規定，為正式擴大BNO申請資格鋪路，1997年後出生的港人在11月30日時可獨立申請。

根據現行簽證，回歸後出生港人只能在父母其中一方同行，才可移居英國生活﹑工作及就學。但修改完成後，只要父母其中一人擁有BNO，97後出生港人能夠自行申請BNO簽證，並獨立前往英國。按照入境規定更新，97後出生港人的伴侶及子女均符合申請資格。

推動擴大BNO申請資格的英國人權分子Benedict Rogers歡迎英國政府決定，指透過擴大BNO簽證計劃可以讓97後港人渠道離開，並讓他們有機會在英國建立新生活。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通
2022/09/26
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣下月起作廢 民眾排逾一個鐘趕換新鈔
2022/09/16
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣下月起作廢 民眾排逾一個鐘趕換新鈔
【移民英國】十大房屋需求增長最多地區 北部成大贏家
2022/08/09
【移民英國】十大房屋需求增長最多地區 北部成大贏家
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
2022/08/04
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
【BNO移民英國】上月樓價按年增11% 連升12個月
2022/08/03
【BNO移民英國】上月樓價按年增11% 連升12個月

你可能感興趣

【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通
17:45 2022/09/26
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣下月起作廢 民眾排逾一個鐘趕換新鈔
13:48 2022/09/16
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣下月起作廢 民眾排逾一個鐘趕換新鈔
【移民英國】十大房屋需求增長最多地區 北部成大贏家
09:05 2022/08/09
【移民英國】十大房屋需求增長最多地區 北部成大贏家
移民 簽證 BNO 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月19日 時間12:00）

下一篇文章

卓慧思擬削公共開支拒加養老金 料遭到抵制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月19日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月19日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】俄戰機邊境城市失事墜毀 撞住宅大樓致多死（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄戰機邊境城市失事墜毀 撞住宅大樓致多死（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄持續炸烏能源基建 戰機失事撞住宅釀多死（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄持續炸烏能源基建 戰機失事撞住宅釀多死（不斷更新）
法國開始全國大罷工 歐洲之星服務受影響
法國開始全國大罷工 歐洲之星服務受影響
日本環球影城發現全副人體骸骨 證實一男子死於兩年前
日本環球影城發現全副人體骸骨 證實一男子死於兩年前
卓慧思承認犯錯 將帶領保守黨迎接下次大選
卓慧思承認犯錯 將帶領保守黨迎接下次大選
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款