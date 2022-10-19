【BNO移民英國】簽證申請資格將擴大 97後港人伴侶亦受惠

英國開放予BNO持有人及其近親申請「5+1」BNO居留簽證，早前更有意擴大申請資格，讓1997年之後出生之港人獨立申請。英國政府周二（18日）更新入境規定，正式擴大BNO申請資格，97後出生港人可在11月底時申請。

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【BNO移民英國】10月放寬申請資格 97後出生人士受惠 【下一頁】

英國外交部美國及海外地區國務大臣Jesse Norman在國會表示，通過修正案擴大BNO的申請資格。周二更新入境規定，為正式擴大BNO申請資格鋪路，1997年後出生的港人在11月30日時可獨立申請。

根據現行簽證，回歸後出生港人只能在父母其中一方同行，才可移居英國生活﹑工作及就學。但修改完成後，只要父母其中一人擁有BNO，97後出生港人能夠自行申請BNO簽證，並獨立前往英國。按照入境規定更新，97後出生港人的伴侶及子女均符合申請資格。

推動擴大BNO申請資格的英國人權分子Benedict Rogers歡迎英國政府決定，指透過擴大BNO簽證計劃可以讓97後港人渠道離開，並讓他們有機會在英國建立新生活。

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責任編輯：吳漢培