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【日本遊】全日空增羽田往返香港航班　11月20日起每日飛一次

商業 11:38 2022/10/19

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全日本空輸（全日空）發言人表示，將於下月20日起，增加羽田往返香港的航班數量。（法新社圖片）

全日本空輸（All Nippon Airways，ANA）發佈消息稱，11月20日起將增加羽田往返香港航線的航班。

【報復式旅行】疫後旅行大不同　66%港人冀從中掌握生存技能

全日本空輸（全日空）發言人表示，將於下月20日起，增加羽田往返香港的航班數量。該航線原預定從10月31日起，每週設4個往返航班，現決定進一步增加班次。改為每天飛一次，即每週7個往返航班。發言人稱，日本政府放寬了邊境防疫措施，商務和旅遊需求恢復，因此全日空決定增加航班以滿足需求。

增加成田往返杭州航班

全日空同時還宣佈，10月31日起，每週將有兩個航班往返成田及杭州，11月29日起，將增加到每週3個往返航班；該企亦一直在調整成田往返大連的航班，11月的航班執飛率為44%，12月將升至46%。

除了全日空外，日本航空（Japan Airlines，JAL）早前亦宣佈於12月起，增加羽田及成田往返香港航線的航班。分別由目前的每週5個航班，增加到每日1班，即每週7個往返班次，以此滿足日本政府放寬邊境防疫措施後，恢復的商務和旅遊需求。

【報復式旅行】亞太區旅遊業跑贏全球　料明年率先全面復甦

【經濟指數】大灣區營商景氣指數連跌五季至41.3　香港跑贏一眾城市反彈回升

責任編輯：李智美

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