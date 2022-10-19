【施政報告2022】招商引資引才　外來人才成香港永久性居民後　可獲退置業印花稅

行政長官李家超發表任內首份《施政報告》。為了招商引資引才 強化競爭力，《施政報告》提出，合資格外來人才成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅：「合資格外來人才如在今天或以後在港置業，可於居港7年並成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，但他們仍須繳交按「第二標準稅率」計算的從價印花稅。這將使其印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊。有關安排適用於任何在今天（2022年10月19日）或以後簽署的『買賣協議』。」

合資格外來人才包括通過指定輸入人才計劃來港的人士，相關計劃包括「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」、「非本地畢業生留港╱回港就業安排」、「科技人才入境計劃」、「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」及新推出的「高端人才通行證計劃」。

以購入1,000萬元住宅物業為例，舊制之下，海外人才成為香港永久性居民前置業，需支付樓價15%的買家印花稅（BSD）及樓價15%之新從價印花稅（AVD），即300萬元，但首次置業的香港永久性居民，只需支付樓價3.75%的從價印花稅，即37.5萬元。而在新安排下，海外人才成為香港永久性居民後，其印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊，即可退還262.5萬元（300萬元減37.5萬元）。

樓價 1000萬元 首次置業的香港永久性居民 非香港永久性居民 舊制 新制 買家印花稅 0%，即0元 15%，即150萬元 15%（預繳），即150萬元 新從價印花稅 3.75%，即37.5萬元 15%，即150萬元 15%（預繳），即150萬元 合共稅款 37.5萬元 300萬元 300萬元 退稅 0萬元 0萬元 262.5萬元

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