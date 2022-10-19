【施政報告2022】香港勞動人口近2年流失14萬、6成為高技術人士　推「高端人才通行證計劃」等搶人才措施

▲ 【施政報告2022】李家超：勞動人口過去2年流失14萬人 推「高端人才通行證計劃」等搶人才措施

港府雖然多次不認同香港出現「移民潮」，但行政長官李家超在首份《施政報告》著墨引資吸才，指出過去兩年香港勞動人口流失約14萬人。港府消息人士補充，流失的勞動人口中，逾6成為高技術水平人士，即大學畢業或從事專業管理工作人士，當中以25歲至39歲青年人流失最多。

港府消息人士指出，在流失的勞動人口中，7.8萬為25至39歲人士，5.8萬為45歲至59歲人士，承認情況在短期內未試過。

消息人士續指，勞動人口流失反映來自外籍人士因檢疫安排離港、本地人移居外地，以至失業率走高，部分沒有工作人士退休而退出勞動市場。

推「高端人才通行證」 適年薪逾250萬、畢業於百強大學人士

李家超在施政報告多項「搶人才」舉措，包括：政務司司長帶領「人才服務窗口」統籌招攬人才策略，每年吸納至少35,000名人才；推出全新「高端人才通行證計劃」，為期2年，年薪250萬元或以上，以及合資格、畢業於全球百強大學兩類人士，可獲通行證來港發展，不設人數限額；輸入「人才清單」上的短缺專業或年薪200萬元或以上的職位，毋須證明招聘困難。

其他舉措包括：

取消「優秀人才入境計劃」的年度配額，為期2年；

優化「科技人才入境計劃」，撤銷增聘本地僱員的規定，以加快輸入外來人才；

放寬本地大學非本地畢業生留港／回港，逗留期限由1年延至2年；

鼓勵人才長遠留港，成為永久居民後可獲退還兩項印花稅。

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編輯：胡學能