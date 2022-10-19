▲ 【施政報告2022】李家超：勞動人口過去2年流失14萬人 推「高端人才通行證計劃」等搶人才措施

特首李家超發表施政報告，指過去兩年，本地勞動人口流失約14萬人。政府除積極培養和留住本地人才外，會更進取吸納外來人才。

就搶人才方面有多項舉措，包括：政務司司長帶領「人才服務窗口」統籌招攬人才策略，每年吸納至少35,000名人才；推出全新「高端人才通行證計劃」，為期2年，年薪250萬元或以上畢業於全球百強大學人士，可獲通行證來港發展，不設人數限額；輸入「人才清單」上的短缺專業或年薪200萬元或以上的職位，毋須證明招聘困難。

舉措亦包括：取消「優秀人才入境計劃」的年度配額，為期2年；優化「科技人才入境計劃」，撤銷增聘本地僱員的規定，以加快輸入外來人才；放寬本地大學非本地畢業生留港／回港，逗留期限由1年延至2年；鼓勵人才長遠留港，成為永久居民後可獲退還兩項印花稅。

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編輯：胡學能