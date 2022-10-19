【施政報告2022】將成立「引進重點企業辦公室」　目標每年吸納至少3.5萬名人才

行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，他提到香港是全球最具競爭力的經濟體之一，也是內地對接國際市場的重要窗口，因此必須更積極和進取地搶企業、搶人才。他建議在今年內成立」引進重點企業辦公室」，由財政司司長領導，專責引進世界各地高潛力且具代表性的重點企業，涵蓋生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業。

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辦公室會制訂目標企業名單，並為企業提供土地、稅務、財政等方面的特別配套措施，以及度身訂造落戶計劃。企業人員也可享一站式配套服務，如申請簽證、子女教育安排等。

政府也計劃從未來基金撥出300億元設立共同投資基金，以引進和投資落戶香港的企業。當局另設引進重點企業諮詢委員會，成員包括相關業界人士和社會領袖，就整體策略向財政司司長提供意見。

人才方面，李家超提到，本港過去兩年流失約14萬勞動人口。除積極培養和挽留本地人才，政府也會以更進取的態度吸納外來人才，其中一項措施是成立由政務司司長率領的人才服務窗口，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作，以及向來港人才提供一站式支援，目標為每年吸納至少3.5萬人才。

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