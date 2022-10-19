【元宇宙】Adobe推新款圖像軟件　助元宇宙建立3D內容

▲ 將3D數碼物件在電腦與VR世界之間切換，能讓用戶獲得類似雕刻黏土作品的感覺，這將有效加強電腦製作的精準度。（法新社）

愈來愈眾多企業加入元宇宙業務，而虛擬場景都涉及3D製作技術。為配合元宇宙發展，Adobe宣布推出款新型圖像軟件「3D Capture」及「Substance 3D Modeler」，能幫助企業為元宇宙建立3D內容。

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拍攝真實世界物件 建構3D數碼形式

Adobe表示，3D Capture讓企業更容易為元宇宙場景、營銷活動和電子遊戲建立3D數碼圖像。用戶可使用任何數碼相機，包括智能手機的相機，拍攝一系列真實世界物件的照片，然後將這些照片建構成3D數碼形式。

Adobe Substance 3D及Metaverse高級營銷總監François Cottin表示，該軟件的一個早期用途是用於電子商務，例如，賣鞋的人可以讓用戶通過VR技術虛擬試穿運動鞋，看看它們穿在腳上的效果如何。

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至於另一軟件Substance 3D Modeler，則允許用戶在電腦製作3D數碼物件後，再透過VR眼鏡用手操控該物件。François Cottin表示，將3D數碼物件在電腦與VR世界之間切換，能讓用戶獲得類似雕刻黏土作品的感覺，這將有效加強電腦製作的精準度。

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責任編輯：陳卓賢