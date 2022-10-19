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【施政報告2022】成立香港投資管理公司　匯聚部分未來基金、新成立300億共同投資基金　主導投資策略產業

宏觀解讀 11:20 2022/10/19

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【施政報告2022】成立香港投資管理公司　匯聚部分未來基金、新成立300億共同投資基金　主導投資策略產業

行政長官李家超宣讀首份《施政報告》提及，成立「香港投資管理有限公司」，匯聚「未來基金」下的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」，以及新成立的 300 億元「共同投資基金」，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。

「香港增長組合」在2020-21年度《財政預算案》宣布成立，從「未來基金」撥出部分款項，策略性投資於「與香港有關連」的項目，以鞏固香港作為金融、商貿和創科中心等的地位，長遠提升香港的生產力及競爭力。

「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」則在今年初《財政預算案》最先提及，當時財政司司長表示，建議把未來基金對香港增長組合的分配增加100億元，其中50億元用作策略性創科基金，另外50億元則用作成立聚焦大灣區投資機會的大灣區投資基金。

「共同投資基金」則在今次《施政報告》提出，從「未來基金」撥出300億元成立，以引進和投資落戶香港的企業。

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