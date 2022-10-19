【施政報告2022】特首李家超公布首份《施政報告》 指正身處世界百年未見大變局 強調香港企業經營環境全球第一

行政長官李家超今天（周四，19日）公布其就任後首份《施政報告》，他表示，香港現正身處世界百年未見的大變局。疫情肆虐，環球經濟前景迅速轉差，通脹高企，再加上「加息潮」和貨幣緊縮政策、貿易爭端和地緣局勢緊張，削弱環球經濟增長動力，影響香港經濟復蘇的速度。

雖然挑戰不少，但香港自身優勢強，在「一國兩制」下機遇處處。香港的企業經營環境全球第一，是國際金融、貿易、航運中心，亦是全球最大離岸人民幣業務中心，創新科技（創科）等新興產業蓬勃發展。香港擁有先進的基建硬件和軟件、健全的法律制度，世界級頂尖人才匯聚，地理上位處亞洲心臟，是跨國企業於亞洲設立業務的首選地。香港亦是開放、多元的大都會，糅合新舊潮流，擁有中西文化薈萃的吸引力。

李家超又指，在「一國兩制」下，香港有「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，直接參與內地的龐大市場，同時與世界接軌，成為連接內地與世界的橋樑。「十四五」規劃、粵港澳大灣區（大灣區）建設和「一帶一路」倡議等國家重點戰略，更為香港帶來無限機遇。

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記者：陳詠妍