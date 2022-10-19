  • 24°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2022】特首李家超公布首份《施政報告》 指正身處世界百年未見大變局 強調香港企業經營環境全球第一

理財智慧 11:20 2022/10/19

分享：

分享：

行政長官李家超今天（周四，19日）公布其就任後首份《施政報告》，他表示，香港現正身處世界百年未見的大變局。疫情肆虐，環球經濟前景迅速轉差，通脹高企，再加上「加息潮」和貨幣緊縮政策、貿易爭端和地緣局勢緊張，削弱環球經濟增長動力，影響香港經濟復蘇的速度。

 

雖然挑戰不少，但香港自身優勢強，在「一國兩制」下機遇處處。香港的企業經營環境全球第一，是國際金融、貿易、航運中心，亦是全球最大離岸人民幣業務中心，創新科技（創科）等新興產業蓬勃發展。香港擁有先進的基建硬件和軟件、健全的法律制度，世界級頂尖人才匯聚，地理上位處亞洲心臟，是跨國企業於亞洲設立業務的首選地。香港亦是開放、多元的大都會，糅合新舊潮流，擁有中西文化薈萃的吸引力。

李家超又指，在「一國兩制」下，香港有「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，直接參與內地的龐大市場，同時與世界接軌，成為連接內地與世界的橋樑。「十四五」規劃、粵港澳大灣區（大灣區）建設和「一帶一路」倡議等國家重點戰略，更為香港帶來無限機遇。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
一國兩制 人民幣 施政報告 李家超

上一篇文章

【施政報告2022】推「高端人才通行證計劃」招攬人才 符合呢兩大條件 即可獲發為期兩年來港發展通行證

下一篇文章

【小老闆生意經@iM網欄】香港疫後時代 零售消費市場仍面對挑戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

為與家人有較大生活空間　奧運銅牌得主蘇慧音　月斥4.1萬租大埔康樂園
為與家人有較大生活空間　奧運銅牌得主蘇慧音　月斥4.1萬租大埔康樂園
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【著數優惠】金域假日酒店限量優惠 自助午餐低至每位$225 54折嘆波士頓龍蝦或鮑魚鵝肝自助晚餐
【著數優惠】金域假日酒店限量優惠 自助午餐低至每位$225 54折嘆波士頓龍蝦或鮑魚鵝肝自助晚餐
PARK YOHO Bologna出擊 首批涉50伙 折實價390.8萬起
PARK YOHO Bologna出擊 首批涉50伙 折實價390.8萬起
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款