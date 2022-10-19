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【券商點睇】現金流足兼財務槓桿低 天齊鋰業或加速布局下游

股樓投資 11:47 2022/10/19

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興證國際證券指出，根據動力電池、儲能電池、消費電子電池、傳統工業用鋰測算下游需求，以及全球主要76處鋰資源投產計劃、產能利用率測算鋰資源開採量。2022至2024年全球鋰資源規劃產能大幅增長，但釋放節奏不確定、爬坡周期長，預計今明兩年鋰資源供需平衡，鋰礦及鋰鹽價格相對堅挺。

【同場加映】青姐話：港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

截至去年底，天齊鋰業（09696）在四川射洪、江蘇張家港和重慶銅梁生產基地的鋰鹽產能合計4.48萬噸。2022至2025年將新增奎納納4.8萬噸氫氧化鋰、遂寧安居2萬噸碳酸鋰、銅梁0.2萬噸金屬鋰產能，預計2025年底天齊鋰鹽總產能11.48萬噸，較2021年底年化增長26%。

【延伸閱讀】大行點睇：美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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公司於港股上市，財務槓桿率低，7月底資產負債率降至28%，指引後續資產負債率維持在40%以內。此外，港股上市引入中創新航、LG化學、德方納米等基石投資者，與下游客戶利益綁定。公司與中創新航、北京衛藍合作，計劃發力鋰鹽下游業務，拓展長期空間。該行認為，天齊是全球鋰鹽中上游一體化龍頭，鋰資源100%低成本自給，盡享選礦端、冶煉端利潤，給予公司目標價95.42元，首次覆蓋給予「審慎增持」評級。

【同場加映】溫股知新：恒指初步回穩 好股仲係難搵

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撰文：林衛

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目標價 港股 天齊鋰業（09696）

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