  • 24°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】短途出行需求存韌性 同程旅行業績超指引

股樓投資 15:33 2022/10/19

分享：

分享：

引述興證國際報告，同程旅行（00780）第二季收入13.19億元（人民幣，下同），略超指引，且較2019年同期恢復度為82.9%；經調整淨利潤達1.12億元，經調整淨利率8.5%。該行認為，國內短途及低綫本地旅行保住宿業務韌性，交通票務6月復甦強勁。其中，住宿預訂業務第二季按年下滑26.8%至5.44億元，相比2019年第二季下跌1.8%。

【同場加映】青姐話：港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

期內，公司網站交易金額（GMV）達243億元，按年跌44.6%，主要受疫情封控影響。用戶方面，受疫情導致的出行限制，第二季公司平均月度活躍用戶下滑至1.98億；季度內平均月付費用戶下滑21.9%至2610萬，付費滲透率為13.2%。特別的是，同程旅行微信小程序自設立以來去重累計訪問用戶數在8月上旬突破十億，證明了公司用戶獲取策略的有效性。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行表示，盡管受疫情封控影響，公司季內積極應對嚴峻挑戰並靈活採取降本增效措施獲得超預期表現。6月疫情逐步得到控制，加上去年第三季收入基數較低，看好公司第三季取得優於市場的復甦表現。基於良好的增長勢頭，上調公司2022至2024年收入至72.4億元、87.1億元及103億元，經調整淨利潤為11.3億元、14.6億元及17.5億元，上調目標價至18.38港元，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：恒指初步回穩 好股仲係難搵

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
買入 同程旅行（00780） 港股

上一篇文章

【李寧2331】估值缺吸引力 法巴予李寧「減持」評級

下一篇文章

【施政報告2022】推更多「首置」土地助青年置業 五年內增3000個青年宿舍宿位 租金約為市價六成 但須同時符合一條件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

為與家人有較大生活空間　奧運銅牌得主蘇慧音　月斥4.1萬租大埔康樂園
為與家人有較大生活空間　奧運銅牌得主蘇慧音　月斥4.1萬租大埔康樂園
【著數優惠】金域假日酒店限量優惠 自助午餐低至每位$225 54折嘆波士頓龍蝦或鮑魚鵝肝自助晚餐
【著數優惠】金域假日酒店限量優惠 自助午餐低至每位$225 54折嘆波士頓龍蝦或鮑魚鵝肝自助晚餐
大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
PARK YOHO Bologna出擊 首批涉50伙 折實價390.8萬起
PARK YOHO Bologna出擊 首批涉50伙 折實價390.8萬起
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款