【券商點睇】短途出行需求存韌性 同程旅行業績超指引

引述興證國際報告，同程旅行（00780）第二季收入13.19億元（人民幣，下同），略超指引，且較2019年同期恢復度為82.9%；經調整淨利潤達1.12億元，經調整淨利率8.5%。該行認為，國內短途及低綫本地旅行保住宿業務韌性，交通票務6月復甦強勁。其中，住宿預訂業務第二季按年下滑26.8%至5.44億元，相比2019年第二季下跌1.8%。

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期內，公司網站交易金額（GMV）達243億元，按年跌44.6%，主要受疫情封控影響。用戶方面，受疫情導致的出行限制，第二季公司平均月度活躍用戶下滑至1.98億；季度內平均月付費用戶下滑21.9%至2610萬，付費滲透率為13.2%。特別的是，同程旅行微信小程序自設立以來去重累計訪問用戶數在8月上旬突破十億，證明了公司用戶獲取策略的有效性。

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該行表示，盡管受疫情封控影響，公司季內積極應對嚴峻挑戰並靈活採取降本增效措施獲得超預期表現。6月疫情逐步得到控制，加上去年第三季收入基數較低，看好公司第三季取得優於市場的復甦表現。基於良好的增長勢頭，上調公司2022至2024年收入至72.4億元、87.1億元及103億元，經調整淨利潤為11.3億元、14.6億元及17.5億元，上調目標價至18.38港元，維持「買入」評級。

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撰文：林衛