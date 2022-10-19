【行業點睇】國內用電緊張或常態化 火電股修復具持續性

天風證券認為，國內第四季電力仍然面臨出現缺口的風險，火電發電量有望維持高位。隨着採暖負荷的提高，多個傳統夏峰地區出現了冬峰，冬夏雙峰並峙。由於今年汛期來水偏枯，以及夏季水電全力發電保供，主力水庫汛期之後蓄水位普遍較低，或將進一步減少枯期水電出力。考慮到，用電緊張或將常態化，火電在中長期仍是不可或缺的主力電源。

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另一方面，在電力供需偏緊背景下，省間電力現貨高價交易或將反覆出現，電力富裕省份發電機組或深度受益。同時，政策端從量價端持續加碼。從規模角度看，火電審批及建設重新提速。自去年第四季以來，火電核准裝機速度明顯加快，今年首9個月火電核准裝機規模達到5.23萬MW，而由電價角度看，容量電價相關政策有望加速推進，幫助火電企業獲取合理收益。

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天風證券指出，火電股第三季業績修復的預期逐步得到印證，且具備持續性。短期看，在迎峰度冬電力供需偏緊的壓力下，火電發電量有望持續高增；中長期看，電力硬缺口加上政策加碼，火電板塊價值有望迎來重估，建議關注華電國際（01071）、華能國際（00902）和大唐發電（00991）等。

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撰文：林衛