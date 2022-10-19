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卓慧思擬削公共開支拒加養老金 料遭到抵制

環球經濟金融 11:07 2022/10/19

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英國首相卓慧思早前在小型財政預算案加入措施，計劃削減公共開支及退休金。早前多名保守黨友已要求她下台，有指保守黨議員及內閣成員都表明將會抵制其削減開支等措施，卓慧思料繼續面臨下台壓力。

英智庫警告政府開支恐再減 影子財相促勿削公共服務 【下一頁】

《衛報》引述消息人士指，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）幾乎全數撤回迷你預算中減稅措施，將為庫房在2026至27年度節省320億英鎊（約2,848億港元），為公共財政留下380億英鎊（約3,382億港元）的缺口。

卓慧思（Liz Truss）周二（18日）舉行一場約90分鐘的內閣會議。據悉，侯俊偉調整預算案後需裁減數百億英鎊的政府開支，預計醫療、教育及福利範疇都會大受衝擊。

據悉，政府不會改變現有的三年支出審查，但考慮通脹問題需要有財政儲備，預計會於2024至2025年大幅削減開支。

侯俊偉要求內閣大臣設法節流，重點放於不會影響公共服務的範疇。他本周將會逐一與閣員會面，討論將於周五（21日）提交給預算責任辦公室的數據。

不過內閣大臣料會抵制她大幅削減公共開支的計劃。國防大臣華禮仕（Ben Wallace）更指如果卓慧思拒絕履行競選承諾，到2030年時將英國國內生產總值（GDP）的3%用於國防開支，他計劃辭職。

侯俊偉指聖誕時英揆不變 望黨友畀機會卓慧思 【下一頁】

另外，保守黨和工黨都在2019年大選宣言中，承諾會維持退休金三重鎖定，即退休金與通脹率、平均收入增長和最少2.5%的按年增長率當中的最高值掛鉤。

英國長者原本根據退休金保證，退休金將於明年4月起上調1成。他們屆時每周的退休金將由185.15英鎊加至略高於200英鎊，以舒緩通脹下的生活壓力。

卓慧思的發言人4次拒絕承諾維持退休金保證，料會放棄這項措施來填補財政缺口，導致超過1,200萬人面臨實際收入減少的危機。

退休金全黨小組主席、保守黨議員Nigel Mills批評，政府不打算維持退休金三重鎖定措施是荒謬做法，可能會在下次選舉中讓該黨付出代價。

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責任編輯：鄭錦玲

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