  • 24°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2022】成立「香港投資管理有限公司」 促進產業和經濟發展

理財智慧 11:40 2022/10/19

分享：

分享：

在政府投資的「治理體系」方面，李家超已指示財政司司長成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展。

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及將「共同投資基金」將被歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。

李家超指出，政府會構建新體系，推出一系列新措施，招商引資引才，強化競爭力，當中包括從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業。

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
財政政策 李家超 施政報告

上一篇文章

【施政報告2022】招商引資引才　外來人才成香港永久性居民後　置業可獲退稅

下一篇文章

【施政報告2022】推「高端人才通行證計劃」招攬人才 符合呢兩大條件 即可獲發為期兩年來港發展通行證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

為與家人有較大生活空間　奧運銅牌得主蘇慧音　月斥4.1萬租大埔康樂園
為與家人有較大生活空間　奧運銅牌得主蘇慧音　月斥4.1萬租大埔康樂園
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【著數優惠】金域假日酒店限量優惠 自助午餐低至每位$225 54折嘆波士頓龍蝦或鮑魚鵝肝自助晚餐
【著數優惠】金域假日酒店限量優惠 自助午餐低至每位$225 54折嘆波士頓龍蝦或鮑魚鵝肝自助晚餐
PARK YOHO Bologna出擊 首批涉50伙 折實價390.8萬起
PARK YOHO Bologna出擊 首批涉50伙 折實價390.8萬起
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款