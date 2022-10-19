【施政報告2022】成立「香港投資管理有限公司」 促進產業和經濟發展

在政府投資的「治理體系」方面，李家超已指示財政司司長成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展。

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近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及將「共同投資基金」將被歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。

李家超指出，政府會構建新體系，推出一系列新措施，招商引資引才，強化競爭力，當中包括從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業。

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責任編輯：嚴浩文