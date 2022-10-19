【週末必去！賽馬會齡活城市計劃「齡活市集」手作展品X互動體驗X工作坊】

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上海財經大學香港研究生教學點2022年開學典禮 暨成立20周年慶典圓滿舉行
踏入秋天，一家大細除咗去戶外郊遊、欣賞紅葉，有冇諗過行商場都可以拉近彼此之間嘅距離？機會嚟喇！
今個月22至23號（星期六、日），第一埸「齡活市集」將會喺尖沙咀iSQUARE國際廣場舉行。屆時市集攤位將會展示長者同不同年齡人士跨代合作嘅傳統手藝同創作，啱晒一家大細、三代同堂過嚟參觀，現場仲會有工作坊同埋互動體驗，俾大家一齊學、一齊玩！費用全免﹗另外兩場嘅「齡活市集」亦將會喺11月12-13號同11月19-20日舉行，千祈唔可以錯過任何一場「齡活市集」呀！
「齡活市集」詳情
第一場*：
日期：2022年10月22–23日（星期六、日）
時間：早上11時至下午7時
地點：尖沙咀iSQUARE國際廣場3樓
第二場*：
日期：2022年11月12–13日（星期六、日）
時間：早上11時至下午7時
地點：荃灣愉景新城L1中庭
第三場：
日期：2022年11月19–20日（星期六、日）
時間：早上11時至下午7時
地點：中環街市1樓INNO體驗區
*工作坊內容涵蓋不同範疇（如製作水苔球、迷你花牌、石頭畫、將舊衣升級再造為背包、透過遊戲模擬長者感官等），名額有限，先到先得，快啲上網報名啦：https://bit.ly/3dS64dO
大家第時行商場仲可以留意吓見唔見到《齡活商場約章》標誌！「賽馬會齡活城市計劃」推出咗《齡活商場約章》，鼓勵商場充份考慮唔同年齡訪客需要，為長者及所有人士提供方便同無障礙嘅環境，實踐長者及年齡友善措施及服務，大家就行得更加舒適便利喇！不妨到以下網址睇睇參與約章嘅商場：https://bit.ly/3SOLkT7
(特約)