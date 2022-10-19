【港交所業績】港交所第三季盈利按年跌30%　股價午後跌1%

▲ 【港交所業績】港交所第三季盈利按年跌30%

港交所 （00388） 公布，今年第三季盈利按年跌30%至22.63億元，期內收入及其他收益按年跌19%至43.18億元，若撇除公司資金投資和慈善基金收益，港交所第三季主要業務收入跌17%至43.24億元。

港交所高開低走，午後跌1.3%，報254.4元。

收入下跌同時，港交所上季營運支出按年升17%，即使撇除慈善基金的慈善捐款支出，營運支出仍增13%，主要源於僱員費用及專業費用增加。

以首三季業績計，港交所首三季盈利按年跌28%至70.99億元。

港交所行政總裁歐冠昇表示，第三季財務數據較去年同期紀錄有所下跌，現貨市場持續疲弱，但看到新股市場復蘇，未來會繼續投資人才和科技，同時審慎地管理成本，圓滿落實各項工作。

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編輯：麥德銘