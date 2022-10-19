【港交所業績】港交所第三季盈利按年跌30%　歐冠昇：短期挑戰持續

▲ 【港交所業績】港交所第三季盈利按年跌30%

受累於季內港股日均成交僅980億元，按年少4成，港交所 （00388） 第三季盈利按年跌30%至22.63億元。期內收入及其他收益按年跌19%至43.18億元，若撇除公司資金投資和慈善基金收益，港交所第三季主要業務收入跌17%至43.24億元。

收入下跌同時，港交所上季營運支出按年升17%至12.91億元，若撇除慈善基金的慈善捐款支出，營運支出仍增13%，主要源於僱員費用及專業費用增加一成至8.31億元。另外，因應LME鎳事件，相關法律及獨立檢討費用推高季內專業費用增2.48倍至8000萬元。

港交所季內公司資金投資虧損4600萬元，較去年同期虧損2.74億元減少。因應資本市場波動，港交所上季宣布減少公司資金外部組合規模，公司已贖回18億元，本季會再贖回2億元，料可降低盈利波動，加息環境也有利內部管理投資組合的收入。

以首三季業績計，港交所首三季盈利按年跌28%至70.99億元。

港交所全日跌2%，收報252.8元，成交9.5億元。

歐冠昇：短期宏觀挑戰持續 正改善市場結構

港交所行政總裁歐冠昇表示，第三季財務數據較去年同期紀錄有所下跌，現貨市場持續疲弱，但看到新股市場第三季復蘇，未來會繼續投資人才和科技，同時審慎地管理成本，圓滿落實各項工作。

他承認，環球資本市場正受經濟下行、通脹和加息周期影響，投資者配置資產更見猶豫，相關因素在短期內不會轉變，難以估計市場和業務何時轉強。港交所會繼續改良市場結構，如滬深港通減少停市日，而中證監同意讓合資格、香港主要上市的海外企業納入港股通，可令香港市場更具獨特性。

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編輯：麥德銘