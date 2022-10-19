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【Netflix新措施】Netflix加辣打擊帳號共享！　明年徵收「額外用戶」費用

科技 11:14 2022/10/19

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徵收「額外用戶」費用的安排，早在3月已於拉丁美洲的試點，包括智利、哥斯達黎加和秘魯等地實施。（法新社）

Netflix為打擊帳號共享問題，日前新增「個人資料轉移」功能，鼓勵原先免費觀看的用戶建立付費帳戶。為使措施更有成效，Netflix再宣布由2023年初起，向共享帳號的用戶徵收懲罰性的「額外用戶」費用。

【Netflix】應對帳號共享問題　Netflix推「個人資料轉移」新功能（附教學）

Netflix表示，徵收「額外用戶」費用的安排，早在3月已於拉丁美洲的試點，包括智利、哥斯達黎加和秘魯等地實施，而明年將進一步實施至更多地區。

【串流遊戲】Netflix建首間自家遊戲工作室　續擴展串流遊戲領域

當Netflix檢測到有用戶在該家庭以外的地方登陸帳號時，就會向該用戶收取額外費用。基本上，在屏幕中「誰在看？」（Who's Watching?）列表上出現的任何人，都會令用戶支出額外費用。

或徵收不多於30元

雖然Netflix暫未公布懲罰性收費的價格，但如果他們遵循試點計劃的做法，「額外用戶」費用應是3至4美元（約24至30港元）。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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