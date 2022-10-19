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【烏克蘭戰爭】俄新指揮官認赫爾松情況緊張 或鋪路軍事行動

環球政治 10:43 2022/10/19

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俄羅斯在烏克蘭戰場不符政府預期，早前再次替換新指揮官。走馬上任的空軍將領蘇羅維金首次受訪時承認，烏克蘭南部赫爾松的狀況「不容易」，宣布撤走當地平民，可能為下一步軍事行動鋪路。

【烏克蘭戰爭】俄戰機邊境城市失事墜毀 撞住宅大樓致多死（第二版） 【下一頁】

俄軍烏克蘭戰線新任指揮官蘇羅維金（Sergei Surovikin）周二（18日）首次接受電視訪問時表示，赫爾松（Kherson）的特別軍事行動情況緊張，烏軍持續嘗試攻擊俄軍各個據點，可能威脅其他俄羅斯控制的烏克蘭地區。

蘇羅維金同時宣布，把赫爾松市的平民撤走，聲稱將會就當地軍事戰術狀況發展，決定下一步軍事行動及計劃。但他亦承認，赫爾松市的軍事行動並不簡單，強調俄軍會迅速及果斷採取行動，並不排除作出任何困難決定。

【烏克蘭戰爭】基輔再遭無人機襲擊 烏稱俄軍死亡人數逼近6.5萬（第三版） 【下一頁】

俄羅斯委派的赫爾松地區領袖沙爾多（Vladimir Saldo）同日宣布，「有組織及按部就班地」把赫爾松4個城鎮的平民撤離。同時，沙爾多指控烏軍計劃炸毀附近一座水力發電站的主要水壩，恐怕會釀成洪水。

烏軍近日積極尋求打擊俄軍在赫爾松的補給，攻擊橫渡第聶伯河（Dnipro）的兩條主要大橋，並在南部地區實施新聞管制。有英國軍事專家指出，新聞管制代表烏軍準備發動大規模攻擊，可能在未來48至72小時內有新消息。

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責任編輯：吳漢培

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