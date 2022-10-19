【施政報告2022】合資格非香港居民可先買樓、7年後退額外印花稅　新世界倒跌4%

▲ 【施政報告2022】合資格非香港居民可先買樓、7年後退額外印花稅

行政長官李家超發表首份《施政報告》，外界盛傳涉及鬆綁部分樓市限制。李家超在提及招商引才政策上提及，即日起，合資格外來人才在成為香港永久性居民後可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅，意味外來人才可先買樓，7年後才獲退回款項。

合資格外來人才包括通過指定輸入人才計劃來港的人士，相關計劃包括「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」、「非本地畢業生留港╱回港就業安排」、「科技人才入境計劃」、「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」及新推出的「高端人才通行證計劃」。

施政報告未正式宣布前，地產股提前造好，長實集團 （01113） 、恒基地產 （00012） 曾升3%，但李家超正式開始宣讀後，地產股股價轉弱。

長實半日仍升2.4%，恆地倒跌0.4%，新鴻基地產 （00016） 曾升逾1%，最新倒跌16，新世界發展 （00017） 倒跌4%。

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編輯：麥德銘