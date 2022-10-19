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【新加坡直擊】星洲官員：大量全新旅遊體驗等待推出 已充分準備復甦 「DNA注定我們是開放的」

宏觀解讀 10:24 2022/10/19

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新加坡文化、社區及青年部政務部長陳聖輝 ：大量全新旅遊體驗等待推出（李哲毅攝）

亞洲多地在疫情緩和後迅速重啟入境旅遊，周三（19日）新加坡文化、社區及青年部政務部長陳聖輝 （Alvin Tan）出席「ITB Asia 2022（亞洲國際旅遊展2022）」時稱，新加坡旅遊業擁堅實的基礎，並已經籌劃大量全新旅遊體驗等待推出，揚言當地已做好充分復甦準備，又強調：「我們DNA注定是開放的。」（Our DNA is meant to be open）。

陳聖輝提到，今年出現許多挑戰，包括地緣政治、經濟逆風，但新加坡旅遊業仍有不少正面因素。今年7月新加坡當局預計2022年當地入境旅客數目介乎400萬至600萬人次，陳聖輝估計，今年表現將貼近預測上限。

新加坡年底前航班數量恢復至80%以上　F1反應良好

對於今年遊旅業貢獻，陳聖輝稱，當局預計2022年新加坡旅遊收入將達到100至200億新加坡元（約553億至1215億港元），重申年底前航班數量將恢復到80%以上，將使新加坡處於有利位置。

疫情影響消退，陳聖輝認為，恢復勢頭正在加快，遊客希望探索新的目的地，並再一次遊覽他們喜愛的景點。他稱，早前在F1新加坡大獎賽反應良好，表明當地仍然是一個有吸引力的目的地，並提到近年新加坡落成多間新酒店或新景點，即使疫情期間，他們也會抓住機會開發優質的企業產品，目前遊旅業擁有大量準備就緒的旅遊體驗。

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記者：李哲毅（新加坡報道）

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