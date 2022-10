【新加坡直擊】星洲官員：大量全新旅遊體驗等待推出 已充分準備復甦 「DNA注定我們是開放的」

▲ 新加坡文化、社區及青年部政務部長陳聖輝 :大量全新旅遊體驗等待推出(李哲毅攝)

亞洲多地在疫情緩和後迅速重啟入境旅遊,周三(19日)新加坡文化、社區及青年部政務部長陳聖輝 (Alvin Tan)出席「ITB Asia 2022(亞洲國際旅遊展2022)」時稱,新加坡旅遊業擁堅實的基礎,並已經籌劃大量全新旅遊體驗等待推出,揚言當地已做好充分復甦準備,又強調:「我們DNA注定是開放的。」(Our DNA is meant to be open)。

陳聖輝提到,今年出現許多挑戰,包括地緣政治、經濟逆風,但新加坡旅遊業仍有不少正面因素。今年7月新加坡當局預計2022年當地入境旅客數目介乎400萬至600萬人次,陳聖輝估計,今年表現將貼近預測上限。

新加坡年底前航班數量恢復至80%以上 F1反應良好

對於今年遊旅業貢獻,陳聖輝稱,當局預計2022年新加坡旅遊收入將達到100至200億新加坡元(約553億至1215億港元),重申年底前航班數量將恢復到80%以上,將使新加坡處於有利位置。

疫情影響消退,陳聖輝認為,恢復勢頭正在加快,遊客希望探索新的目的地,並再一次遊覽他們喜愛的景點。他稱,早前在F1新加坡大獎賽反應良好,表明當地仍然是一個有吸引力的目的地,並提到近年新加坡落成多間新酒店或新景點,即使疫情期間,他們也會抓住機會開發優質的企業產品,目前遊旅業擁有大量準備就緒的旅遊體驗。

記者:李哲毅(新加坡報道)