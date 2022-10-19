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【內房危機】龍光仍升近6%　無懼未能兌付「19龍控01」部分本金及利息　稱銷售恢復情況不達預期、資產處置難度較大

股市 09:41 2022/10/19

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【內房危機】龍光未能兌付「19龍控01」部分本金及利息　稱銷售恢復情況不達預期、資產處置難度較大

內房股資金鏈依然緊張，龍光 （03380） 公布，由於公司銷售恢復情況不達預期、資產處置難度較大，公司未能籌措足額資金於今日（19日）對「19龍控01」本次分期償付款進行兌付。

龍光今日仍升5.6%，報0.475元。

公司指，原於今日兌付該債券本金的9%，金額為1.359億元人民幣，以及自3月19日至今日期間的利息，金額為438.23萬元人民幣。本期債券剩餘本金為12.231億元人民幣。

公司指，將在寬限期內通過加速歸集銷售回款等方式進行資金籌措，同時，為保障投資者權益，該債券自今日開市起停牌。

根據《持有人會議通知》及《決議公告》，若本公司在兌付日調整期間未及時支付本息，則給予公司30日的寬限期，若公司在該寬限期內對本期債券到期本息進行了足額償付，則不構成公司對本期債券的違約。寬限期內不設罰息，按照本期債券票面利率繼續支付利息（如有）。因此，本次事件不構成公司對本期債券的違約。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

 

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編輯：姚卓然

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